Ranking Atp/Wta - Djokovic in vetta, Alcaraz tenterà l'assalto agli AO. Cala Musetti

I migliori tennisti del mondo cominceranno la loro avventura agli Australian Open con questa situazione di classifica. La conclusione degli ultimi tornei di preparazione ha aggiornato i ranking Atp e Wta, che fra due settimane potrebbero essere completamente rivoluzionati.

Nessun movimento in top 10 per quanto riguarda il circuito maschile: Novak Djokovic guida con 11055, ma a Melbourne Carlos Alcaraz potrà tentare l'assalto al primo posto non avendo punti da difendere. Più in basso Cameron Norrie è uscito dalla top 20, mentre Jiri Lehecka (col successo ad Adelaide) ha conquistato ben 9 posizioni, portandosi al numero 23.

Il ceco ha sorpassato anche Lorenzo Musetti, che si ritrova in 28esima piazza dietro anche ad Alexander Bublik che lo ha sconfitto nei giorni scorsi. Il vincitore dell'Atp 250 di Auckland Alejandro Tabilo è entrato in top 50 e ha migliorato il suo best ranking, registrando un '+33' in questa settimana.

Matteo Berrettini, arrivato in Australia con tante incognite, proverà a recuperare terreno: al momento si trova solo al 124esimo posto.

Novak Djokovic 11055 Carlos Alcaraz 8855 Daniil Medvedev 7555 Jannik Sinner 6490 Andrey Rublev 5010 Alexander Zverev 4275 Stefanos Tsitsipas 4025 Holger Rune 3815 Hubert Hurkacz 3320 Alex De Minaur 2950

Ranking Wta: gli aggiornamenti

Iga Swiatek continua a comandare la classifica Wta ed è abbastanza al sicuro da Aryna Sabalenka, che a Melbourne dovrà difendere il titolo (e dunque 2000 punti).

Mentre Elena Rybakina e Jessica Pegula hanno aumentato il loro bottino, Jelena Ostapenko è nuovamente in top 10 grazie al successo in quel di Adelaide. 21 le posizioni perse questa settimana da Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 66.

La numero uno azzurra resta Jasmine Paolini (31), leggermente più indietro un gruppetto molto ravvicinato di italiane formato da Camila Giorgi (53), Lucia Bronzetti (55) e Martina Trevisan (59).