Ranking Atp/Wta - Zverev guadagna un posto, De Minaur in top 10. Bene Rybakina

Primi movimenti nelle due classifiche mondiali al termine dei tornei che hanno inaugurato ufficialmente la stagione 2024 di tennis. Nel circuito Atp c'è subito una new entry nella top 10: si tratta dell'australiano Alex De Minaur, che ha condotto durante la United Cup il suo Paese fino alla semifinale.

Le tre vittorie ottenute gli hanno consentito di guadagnare due posizioni e scavalcare Casper Ruud e Taylor Fritz, che ha perso invece due piazze. Guida sempre Novak Djokovic, che ha un vantaggio importante da dover difendere su Carlos Alcaraz agli Australian Open: il serbo perderà 2000 punti per il trionfo dell'anno scorso, lo spagnolo non ha invece partecipato alla competizione e può solo incrementare il bottino.

Alexander Zverev ha scavalcato Stefanos Tsitsipas al sesto posto e, dopo le recenti prestazioni che hanno permesso alla Germania di vincere la United Cup, può guardare con fiducia all'appuntamento prestigioso di Melbourne.

Best ranking per Nicolas Jarry al numero 18 e Adrian Mannarino, che è entrato tra i primi 20 del mondo. I miglioramenti più importanti della settimana sono stati di Emil Ruusuvuori (da 69 a 50) e Dominik Koepfer (da 77 a 61).

Novak Djokovic 11055 Carlos Alcaraz 8855 Daniil Medvedev 7555 Jannik Sinner 6490 Andrey Rublev 5010 Alexander Zverev 4275 (+1) Stefanos Tsitsipas 4025 (-1) Holger Rune 3815 Hubert Hurkacz 3320 Alex De Minaur 2950 (+2)

La situazione nel circuito femminile

Alcuni cambiamenti si sono verificati anche nella graduatoria Wta.

Grazie al successo nel 500 di Brisbane, Elena Rybakina ha sorpassato Coco Gauff (a sua volta vincitrice del 250 di Auckland) e si è nuovamente riportata in top 3. Iga Swiatek, al comando, ha aumentato il vantaggio sulla diretta rivale Aryna Sabalenka.

Best ranking al numero 13 per la cinese Qinwen Zheng, che si avvicina alla top 10, mentre la giovanissima russa Mirra Andreeva ha guadagnato 11 posizioni ed è rientrata in top 50.