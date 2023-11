Ranking 19/11/2023 400 settimane Djokovic, Sinner più vicino alla Top 3

© Clive Brunskill/Getty Images

Cambiano i protagonisti, passano decenni e arrivano le nuove leve, ma non cambia il dominatore. Novak Djokovic continua a vincere e anzi stravincere tutte le competizioni. Nel 2023 Djokovic ha vinto tre titoli del Grande Slam, ha perso solo la finale a Wimbledon contro Carlos Alcaraz ma si è rifatto alla grande alle Atp Finals.

È stato ad un passo dall'eliminazione ma Sinner lo ha 'salvato' poi in semifinale e in finale ha letteralmente abbattuto Carlos Alcaraz e Jannik Sinner dimostrando a tutti perché è il migliore di tutti.

E oggi i numeri sono ancora più impressionanti perché da oggi 20 Novembre Nole ha raggiunto quota 400 settimane in vetta al Ranking Atp, nessuno è mai arrivato a tali numeri e chissà quanti anni ci vorranno per raggiungere queste cifre.

Tra l'altro il serbo sta dimostrando che non ha alcuna intenzione di mollare e anzi sembra più affamato che mai. Altri Slam e magari Olimpiadi di Parigi nel 2024, i suoi record sono impressionanti. E pensare che nel 2023 Nole non ha concluso al primo posto solo per l'annullamento dei punti di Wimbledon (e a dire il vero anche le questioni legate al COVID).

Insomma ora il serbo è a quota 11245 punti ed ha oltre 3000 punti di vantaggio, il distacco rispetto agli altri è evidente mentre Alcaraz e Medvedev restano stabili (il loro distacco è sotto ai 1000 punti) mentre buone notizie per Jannik Sinner.

Il tennista azzurra certifica il suo quarto posto, ha oltre 1500 punti di vantaggio su Andrey Rublev mentre ha avvicinato Medvedev, ora a poco più di 1000 punti. E neanche Alcaraz ora è distante anni luce. In Top Ten bene anche Alexander Zverev che avvicina sempre più la Top 5, e l'obiettivo a inizio 2024 sarà il rientro tra i migliori nel circuito.

Pochi cambiamenti dietro in Top 100, con la vittoria del Challenger di Danderyd il tedesco Marterer guadagna undici posizioni mentre best Ranking invece per il giovanissimo Michelsen, giovane talento a stelle e strisce e ora numero 93 al mondo.

Gran bel salto anche di Luca Nardi che guadagna altre dieci posizioni ed ora è numero 118 al mondo. Bene anche Thiago Monteiro che ha guadagnato diverse posizioni.