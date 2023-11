Ranking Atp-Wta 06/11/2023 È sempre Djokovic, Zverev ok. Crollo Musetti

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

È sempre lui, è sempre Novak Djokovic. Questa settimana il numero uno al mondo ha conquistato il 40 Masters 1000 in carriera, il settimo 1000 a Parigi-Bercy e l'ennesima catena di record che non si accinge a fermare.

Mancano solo 10 punti, una sola vittoria quindi o che Alcaraz non vinca tutti i match a Torino e Nole terminerà la stagione al numero uno nel ranking. Per l'|ennesima volta in carriera e i numeri di Nole sono sempre più spaventosi, tra un paio di settimane saranno 400 settimane nel ranking e i numeri del campione non hanno fine.

Al momento Djokovic ha 1490 punti di vantaggio su Alcaraz e la classifica per le prime tre posizioni è quasi chiusa. Le Atp Finals valgono infatti massimo 1500 punti, Alcaraz parte da zero ma avrà bisogno di qualcosa più di un miracolo e appare alquanto improbabile.

Sinner è invece stabile quarto con 5490 punti e le prime cinque posizioni sembrano ben definite. In Top Ten Zverev guadagna due posizioni ed è ora al settimo posto, entra in Top Ten anche Hurkacz che scavalca Fritz e Ruud.

Bene anche Grigor Dimitrov che guadagna tre posizioni e si porta al 14 posto, Top Ten più vicino. Best Ranking nella Top 25 anche per Jarry, Humbert (ben quattro posizioni) e Tallon Griekspoor che guadagna due posizioni.

L'olandese è in ottima forma e sarà un avversario molto insidioso in chiave Davis. Continua il calo di Lorenzo Musetti che perde quattro posizioni e scivola in ventiseiesima posizione. Crolla anche Felix Auger Aliassime che perde dieci posizioni ed è ora numero 29 delle classifiche mondiali.

Best Ranking per Safiullin che guadagna ancora, in calo anche Arnaldi e Lorenzo Sonego che perdono rispettivamente due e tre posizioni. Bene anche l'altro olandese Van de Zandschulp che guadagna nove posizioni e si porta a ridosso della Top 50.

Best Ranking anche per Kokkinakis, bene anche Hijkata. Vola anche Jack Draper che guadagna nove posizioni, perde due posizioni anche Flavio Cobolli che si porta alla centesima posizione esatta. Insomma una settimana non di grande livello per gli italiani, nonostante i buoni risultati di Giulio Zeppieri e di Luciano Darderi. In calo Luca Nardi che scivola ancora dietro.