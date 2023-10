Ranking Atp 30/10/2023 Sinner blinda il quarto posto, ok Arnaldi e Sonego

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Con un torneo magistrale, l'ennesimo di questo straordinario 2023, Jannik Sinner ha vinto il suo decimo titolo in carriera in quel di Vienna e soprattutto ha dato l'ennesima dimostrazione di essere allo stesso livello dei top nel circuito.

La crescita di Jannik è esponenziale e gli regalando tante soddisfazioni; in classifica con questo successo Sinner allunga su Rublev e blinda il suo quarto posto. Oltre 500 punti su Andrey e poco meno di 1000 punti sul sesto posto di Stefanos Tsitsipas.

Avanti invece Novak Djokovic è sempre più vicino alle 400 settimane sul tetto della classifica Atp, perdono punti ancora Carlos Alcaraz e Andrey Medvedev, comunque ancora nettamente avanti a Sinner. Pochi altri cambiamenti in Top Ten con Tsitsipas che scavalca Rune e Zverev che scavalca l'americano Taylor Fritz, decimo nel ranking Atp.

In Top 20 Khachanov scavalca Shelton mentre Lorenzo Musetti è stabile al ventiduesimo posto. Ancora bene i francesi Humbert e Fils, in costante crescita mentre ci sono grandi notizie anche dal tennis italiano. Best Ranking di Arnaldi ora numero 41 Atp dopo i recenti buoni risultati: per lui cinque posizioni guadagnate nell'ultima settimana.

Dietro bene anche Lorenzo Sonego che ha guadagnato sei posizioni nel circuito Atp. Gran bel salto di Alexander Shevchenko in classifica: 20 posizioni guadagnate e Best Ranking in classifica Atp. Stabile Berrettini come numero 89 delle classifiche mondiali.

Bene anche Dominick Sticker che guadagna sei posizioni e si piazza subito dietro. Non solo Berrettini è crollato in classifica: male anche Denis Shapovalov, anch'egli ai box e che ha perso ben 43 posizioni in classifica.

Ora il tennista nord americano è numero 93 al mondo. Perde tre posizioni Flavio Cobolli ma resta all'interno della Top 100 mondiale. Perde nove posizioni e scivola nuovamente fuori dalla Top 100 Dominic Thiem che fatica sempre più a tornare quello di un tempo.

In crescita Pedro Martinez e Hugo Dellien che si avvicinano alla Top 100 in maniera importante. Nel ranking femminile solo la brasiliana Haddad Maia smuove la classifica: la vincitrice di Zhuhai ha guadagnato ben otto posizioni ed è ora numero 11 delle classifiche Wta. Scivola dietro Elisabetta Cocciaretto che cede 14 posizioni ed esce dalla Top 50.