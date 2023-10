Ranking Atp/Wta 16/10/2023 Djokovic domina, Sinner stabile. Male Musetti

© Aitor Alcalde

Si è conclusa ufficialmente la tournée asiatica, e ci ha regalato davvero tantissime sorprese. Il tennista polacco Hubert Hurkacz ha vinto il suo secondo 1000 in carriera e si è riportato vicinissimo alla Top Ten.

Sei posizioni guadagnate ed ora il tennista polacco è undicesimo nel ranking Atp. Ma vi sono stati importanti cambiamenti anche nei piani alti. Carlos Alcaraz non ha sfruttato l'assenza di Djokovic per recuperare punti e nonostante importanti possibilità in questo finale di stagione la situazione è ancora tutta da riscrivere.

Djokovic ha 2300 punti di vantaggio su Alcaraz, lo spagnolo non ha praticamente punti da difendere ma non è neanche in grandi condizioni di forma. In Top 5 torna ufficialmente Andrey Rublev: sarebbe stato numero 4 con una vittoria in finale ma deve accontentarsi del quinto posto, appena dietro al nostro Jannik Sinner.

Il russo ha scavalcato Holger Rune e Stefanos Tsitsipas, scivolato addirittura al settimo posto Atp. Bene ancora Alexander Zverev che guadagna una posizione su Taylor Fritz ed è ora numero 9 al mondo. Bene Dimitrov che guadagna tre posizioni mentre in calo Lorenzo Musetti: l'azzurro cede due posizioni ed è ora numero 20 con Jarry e Korda (best Ranking per entrambi) che incalzano dietro.

Bene Ugo Humbert che guadagna 5 posizioni e torna in Top 30, ora come numero 29 nel circuito. Continua a guadagnare posizioni Arthur Fils; il francese guadagna sei posizioni ed è ora numero 38 delle classifiche mondiali.

Grande salto anche per l'ungherese Maroszan che guadagna addirittura 26 posizioni. Capitolo italiani: perde una posizione Matteo Arnaldi mentre ne guadagna ben quattro Lorenzo Sonego, ora numero 55 al mondo. Ok anche Berrettini ma la più bella sorpresa arriva da Flavio Cobolli.

Continua il gran momento del giovane azzurro che dopo la vittoria a Lisbona guadagna 15 posizioni ed è ora numero 106 al mondo. L'azzurro davvero a ridosso della Top 100. Nessun cambiamento della Top Ten femminile e solo la Krejcikova perde cinque posizioni in classifica.

Bene Jasmine Paolini (Best Ranking) ed Elisabetta Cocciaretto che guadagnano una posizione in classifica, bel salto anche di Martina Trevisan che guadagna quattro posizioni. Torna in Top 50 anche Leylah Fernandez che dopo la vittoria ad Hong Kong ora è numero 42 al mondo.