Ranking Atp/Wta 20/02/2023 Medvedev e Sinner brillano. Fognini e Sonego, che crollo

Il circuito Atp ha visto nell'ultima settimana ben tre caldi e interessanti tornei a Buenos Aires, Delray Beach e Rotterdam. In tutti e tre i casi hanno vinto tre atleti della Top Ten mondiale con Alcaraz e Taylor Fritz che sono tornati al successo e si sono confermati mentre è tornato alla vittoria Daniil Medvedev, guadagnando 500 punti e facendo il suo ritorno nella Top Ten mondiale.

La Top Ten ha visto solo questo reale cambiamento con il tennista russo che ha recuperato tre posizioni ed ha scavalcato Auger-Aliassime, Rune ed Hurkacz, scivolato fuori dai primi dieci mondiali. Subito dietro il polacco c'è Jannik Sinner.

L'altoatesino ha vissuto due ottime settimane, ha vinto un torneo a Montpellier ed ha fatto finale in Olanda, ha guadagnato qui 300 punti ed ha avvicinato notevolmente il ritorno tra i primi dieci. Anche Jannik guadagna due posizioni, a discapito di Norrie e del russo Karen Khachanov.

Sorpasso di Zverev ai danni di Pablo Carreno Busta mentre guadagna due posizioni nonostante la settimana negativa Lorenzo Musetti, ora nuovamente al diciottesimo posto del ranking mondiale. Nessun particolare salto nelle posizioni più vicine, Roberto Bautista Agut perde altre quattro posizioni e scivola al ventottesimo posto mentre fa ancora passi avanti Nishioka.

Bene anche Kecmanovic. Gran salto di Tallon Griekspoor: il semifinalista di Rotterdam guadagna 21 posizioni, raggiunge il suo Best Ranking e diventa numero 40 al mondo. Bel salto anche per Gregoire Barrere e Bernabe Zapata Miralles, protagonisti di buoni tornei questa settimana.

Per gli altri italiani: stabile Matteo Berrettini mentre crollano gli altri azzurri in Top 100. Perde 11 posizioni Lorenzo Sonego che scivola al 71 posto mentre ancora peggio va a Fabio Fognini che cede venti posizioni e si ritrova all'86 posto del ranking mondiale.

Perde una posizione anche Marco Cecchinato.

Torna in Top 100 Thanasi Kokkinakis. L'australiano ha vinto il Challenger di Manama ed ha guadagnato ben 41 posizioni, ottimo salto anche di Wawrinka, ben 25 posizioni ed una Top 100 più vicina ora.

Esce dalla Top 100 Basilashvili, grande salto di Carabelli e Brouwer mentre best Ranking per Giulio Zeppieri. L'azzurro ha vinto il Challenger di Cherbourg ed ha raggiunto il Best Ranking di numero 127 al mondo. Ottime notizie per il tennis italiano.