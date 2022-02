Ranking Atp/Wta 21/02/2022 Djokovic guida, Alcaraz vola. Stabile Sinner

Questa settimana sono andati in scena diversi tornei, la classifica non ha avuto grandi stravolgimenti ma il circuito è ormai pronto per la consacrazione del giovane fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz. È lui l'uomo della settimana, protagonista di un grande successo a Rio de Janeiro e più giovane a vincere un torneo Atp 500.

Lui ed il suo coach Ferrero si erano posti obiettivo della Top 15 a fine anno ma lo spagnolo guadagna nove posizioni e già adesso è numero 20 al mondo. La vittoria di Carlos spegne almeno momentaneamente le speranze di Best Ranking per Lorenzo Sonego, fermo al ventunesimo posto con la speranza di entrare in Top 20.

Per la seconda settimana consecutiva il tennista torinese sfiora il Best Ranking che gli viene soffiato da un tennista che vince il torneo (in questo caso appunto Carlos Alcaraz). Nelle prime dieci posizioni nessun cambiamento con Sinner, che, nonostante l'assenza dal Covid, riesce a mantenere la Top Ten.

I primi movimenti in classifica arrivano con Norrie e Schwartzman (il primo vincitore a Delray Beach) che superano Shapovalov nella Top 15. Oltre ad Alcaraz best Ranking per Taylor Fritz e Reilly Opelka che lasciano buoni segnali per il tennis americano.

Perdono tante posizioni Garin e Dimitrov, bene invece Nakashima e soprattutto Francisco Cerundolo che irrompe in Top 100 guadagnando ben 24 posizioni. Tra gli italiani guadagna qualcosa Marco Cecchinato mentre perde qualche posizione Lorenzo Musetti, crolla Gianluca Mager che perde i punti di Rio ed esce dalla Top 100.

L'azzurro ha preferito ragionevolmente di restare a casa ed assistere da vicino alla nascita della figlia. Guadagna posizioni invece Stefano Travaglia.

