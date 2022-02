Ranking Atp/Wta 07-02-2022 Perdono punti Djokovic e Sinner, crollo per Fognini

Terminati i tornei di Montpellier e Pune, questa settimana il circuito Atp si sposta in Olanda e negli Stati Uniti con i tornei Atp di Rotterdam e Dallas. In Top Ten nessuno stravolgimento con i tennisti che guadagnano o perdono punti ma non posizioni.

Nella Top 5 l'unico a guadagnare è Alexander Zverev, finalista sconfitto in Francia mentre Medvedev perde ben 500 punti e si allontana momentaneamente dal primato di Nole. Attenzione a Jannik Sinner: l'azzurro ha perso punti, Hurkacz si è avvicinato ed al momento l'altoatesino è fermo per Covid (troviamo l'occasione per fargli i migliori auguri di pronta guarigione).

Nelle prossime settimane bisognerà capire la data del rientro e se riuscirà a mantenere almeno momentaneamente la posizione nel ranking. Il primo vero cambiamento arriva con il russo Aslan Karatsev che migliora il suo Best Ranking e diventa numero 14 al mondo.

Dietro bene Roberto Bautista Agut e l'americano Taylor Fritz (best Ranking anche per lui) e anche Lorenzo Sonego che guadagna una posizione e diventa numero 22 al mondo. Perde posizioni Daniel Evans mentre Best Ranking per il vincitore di Montpellier Alexander Bublik che guadagna 4 posizioni e conquista la posizione numero 31 al mondo, bene anche lo spagnolo Ramos Vinolas che guadagna invece otto posizioni.

Crollo di Fabio Fognini che perde nove posizioni e diventa numero 40 al mondo. Capitolo altri italiani: guadagna tre posizioni Lorenzo Musetti che diventa cosi numero 63 al mondo, stabile Gianluca Mager mentre guadagna sei posizioni Marco Cecchinato in Top 100.

Torna in Top100 e fa un salto di 51 posizioni il vincitore del torneo di Pune, il portoghese Joao Sousa, sorpresa probabilmente di questa settimana. Ancora, tra gli italiani, torna in Top 100 (alla centesima posizione) l'azzurro Andreas Seppi.

La situazione tra le donne