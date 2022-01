Ranking Atp/Wta 10-01-2022 - Sinner esce dalla Top Ten, migliora anche Federer

La prima settimana del 2022 si è conclusa, il Canada ha vinto l'Atp Cup e ci sono stati tanti tornei interessanti, come quello di Melbourne dove abbiamo visto il ritorno alla vittoria dell'ex numero uno al mondo Rafael Nadal, rientrato in campo dopo mesi.

Le prime posizioni in classifica non vedono grandi cambiamenti e la Top Ten vede solo l'ingresso finalmente tra i grandi di Felix Auger-Aliassime. Il giovane canadese è stato tra i principali protagonisti della vittoria del Canada ed è rientrato in Top Ten, raggiungendo il suo Best Ranking di numero 9 al mondo.

Felix ha guadagnato posizioni su Hubert Hurkacz e soprattutto su Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha guadagnato qualche piccolo punticino in Atp Cup, pochi visto gli avversari dalla classifica abbastanza scadente, ed ha cosi iniziato il 2022 con l'uscita dalla Top Ten.

Nonostante non giochi guadagna una posizione Roger Federer, a discapito dell'infortunato Dominic Thiem che ha perso altre 4 posizioni in classifica. Bene invece Gael Monfils che guadagna quattro posizioni, guadagna punti e posizioni anche il finalista di Atp Cup Roberto Bautista Agut.

Stabile Sonego, guadagna una posizione Fabio Fognini mentre dietro bene anche il francese Ugo Humbert, il transalpino ha guadagnato quattro posizioni. Perdono posizioni Lajovic e Fucsovics mentre guadagna ancora posizioni l'olandese Griekspoor, tra le sorprese del 2021.

In Top 100 le rivelazioni della settimana sono Alex Molcan e soprattutto Maxime Cressy, che, guadagnano rispettivamente 14 ed addirittura ben 37 posizioni nella classifica Atp. Bene anche Cerundolo ed Ymer. Capitolo italiani: stabile Lorenzo Musetti, perde posizioni Stefano Travaglia mentre risalgono la china Marco Cecchinato ed Andreas Seppi con quest'ultimo che torna in Top 100.

Situazione nel ranking femminile

Grazie alla vittoria nel primo torneo dell'anno Ashleigh Barty allunga in classifica e guadagna ulteriori punti su Aryna Sabalenka che invece ne perde. Tanti piccoli cambiamenti in Top Ten, best Ranking per Anett Kontaveit ed Elena Rybakina, ad un passo dalla Top Ten.

Bene anche Simona Halep che guadagna cinque posizioni, progressi anche per Emma Raducanu e Cori Gauff. Stabile Camila Giorgi mentre guadagna due posizioni Jasmine Paolini.