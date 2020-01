Ranking Atp - Wta 06/01/2020: Nadal comanda su Djokovic e Federer

Il 2020 riparte con Rafael Nadal numero 1 del primo ranking Atp del nuovo anno. Lo spagnolo può allungare su Novak Djokovic nella tourneè australiana, col serbo tenuto a difendere il titolo degli Australian Open.

I punti messi in palio dall'Atp Cup possono incidere considerando che lo stesso Rafa difende la finale raggiunta lo scorso anno a Melbourne. Roger Federer, terzo in classifica, può accorciare le distanze ma pensare ad un ritorno in vetta pare utopistico anche nei mesi prossimi.

Lo svizzero dovrà anzi guardarsi le spalle dai giovanin rampa di lancio, con Daniil Medvedev in pole position per il numero 4 del mondo, attualmente in bagarre all'Atp Cup con Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas.

Matteo Berrettini stabile al numero 8, con Fabio Fognini in lotta per la decima posizione del ranking con un nutritissimo gruppo di tennisti, fra cui uno Shapovalov sempre più insidioso. Gli italiani in top 100 sono sempre 8, con Jannik Sinner ancora ai box ma pronto a stupire.

Il ranking Wta è sempre guidato da Ashleigh Barty, che in patria ha l'opportunità di allungare sulle inseguitrici: Karolina Pliskova sconterà 415 punti già a Brisbane ed è tallonata da Simona Halep. Crollano di 13 posizioni Julia Goerges e Maria Sharapova. Camila Giorgi chiude la top 100.