Ranking Atp - Wta 15/07/2019: Djokovic respinge Federer e Nadal

Il ranking Atp vede Novak Djokovic regnare incontrastato. Respinto l'attacco di Roger Federer e Rafael Nadal, che salva il secondo posto grazie alla vittoria del serbo nella storica finale di Wimbledon. Djokovic rimarrà certamente numero uno almeno fino agli Us Open, dove dovrà nuovamente difendersi dai soliti due: Nole punta non solo il record di 20 Slam dello svizzero, ma anche quello del numero di settimane in vetta al ranking.

Complice l'uscita dalla top 10 di Kevin Anderson, Fabio Fognini guadagna un'altra posizione salendo al numero 9 in classifica. Ne approfittano anche i russi Khachanov e Medvedev, con quest'ultimo che fa il suo ingresso per la prima volta fra i primi 10.

Benissimo Roberto Bautista-Agut, che eguaglia il proprio best ranking piazzandosi al numero 13 grazie a un'ascesa di 9 posizioni. Nel ranking Wta Ashleigh Barty mantiene il numero nonostante la sconfitta a sorpresa subita dalla Riske (+18).

Simona Halep approfitta dello scialbo torneo disputato dalle altre top ten e risale fino in quarta posizione, mentre la sconfitta Serena Williams riesce quantomeno a difendere la propria permanenza fra le prime dieci giocatrici del mondo, riuscendo a rosicchiare una posizione in più.

La finalista dello scorso anno Angelique Kerber paga invece a caro prezzo la batosta crollando in tredicesima posizione. Pesante crollo anche per Camila Giorgi, che sprofonda al numero 62. Bene le ceche Strycova (+22) e Muchova (+25)