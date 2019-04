Ranking Atp - Wta 08/04/2019: Dominio Djokovic, risveglio Wozniacki

Calma piatta nel ranking Atp, dove continua l'egemonia di Novak Djokovic con Rafael Nadal e Roger Federer ben distanti dal numero 1. Lo spagnolo ha tanto da perdere nella stagione sul rosso che è alle porte, lo stesso non si può dire per Nole e soprattutto per lo svizzero, che lo scorso anno saltò a piè pari i tornei in terra battuta e quindi difende zero punti da qui all'erba: Zverev è il primo obiettivo nel mirino di Roger.

Immutata la top 60, con pochissimimovimenti di rilievo persino nella parte bassa della top 100, ad esclusione del bel salto in avanti di Tennys Sangren. e Filip Krajinovic, protagonisti nel circuito Challenger alla ricerca di preziosi punti per risalire in classifica.

Curiosa ammucchiata di italiani fra il numero 145 e il numero 160: Gianluigi Quinzi, Luca Vanni, Filippo Baldi, Salvatore Caruso e Stefano Travaglia sono i 6 azzurri racchiusi in una manciata di punti. Più interessante quanto accaduto nel ranking femminile: Kiki Bertens perde parecchio terreno e viene scavalcata da Elina Svitolina, mentre Caroline Wozniacki si riavvicina sensibilmente alla top 10 così come un'altra protagonista del Wta di Charleston, l'americana Madison Keys.

Passi in avanti per Vika Azarenka e Petra Martic, alle prese con una faticosa risalita. Crolla ancora Sara Errani, sprofondata oltre il numero 240 del mondo.