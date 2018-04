RANKING ATP 02/04/2018: Rafael Nadal torna numero 1, superato Federer

Rafael Nadal torna ufficialmente numero 1 del mondo grazie alla prematura uscita di scena a Miami di Roger Federer. Lo spagnolo, di nuovo avanti per una manciata di punti, per evitare il controsorpasso è però costretto a vincere tutti i tornei su terra da qui agli Internazionali di Roma, occasione in cui bisognerà rimettere mano alla calcolatrice nel caso arrivi alle fasi finali del torneo.

Grande bagarre per la terza piazza del ranking: Zverev sfiora il ritorno sul podio, del Potro si avvicina ancora. John Isner grazie al trionfo a Miami vola al nono posto superando anche Goffin: si tratta del best ranking per l'americano, che torna in top 10 dopo quasi 4 anni.

Costa due posizioni il ko nel secondo turno del Miami Open a Fabio Fognini. Escono dalla top 100 Matteo Berrettini e Thomas Fabbiano, si avvicina al traguardo Stefano Travaglia grazie al successo nel Challenger di Marbella.

Clicca in basso per visualizzare la top 100 e i migliori italiani del ranking Atp





