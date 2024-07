Rafael Nadal: "Quando mi sarò calmato, deciderò il mio futuro. Devo analizzare tutto"

Per Rafael Nadal è arrivato il momento di prendere una delle decisioni più dure della sua vita. Il campione spagnolo ha sempre parlato di una sorta di scadenza per capire quale sarà il suo futuro nel mondo del tennis o meno; una scadenza con cui ora dovrà fare i conti scavando a fondo e guardandosi dentro.

L'avventura di Nadal ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è terminata questa sera con la sconfitta nel match di doppio disputato con Carlos Alcaraz e perso contro Austin Krajicek e Rajeev Ram.

"Questa fase è terminata.

Mi ero concesso del tempo fino ai Giochi Olimpici per capire cosa fare per il resto della mia carriera, e oggi quella fase è finita. Ho bisogno di tornare a casa e analizzare a sangue freddo la situazione, per vedere la voglia e la forza che mi restano" , ha spiegato Nadal in conferenza stampa e nelle parole riportate da Teledeporte.

"Trascorrerò del tempo con la mia famiglia dopo 4 mesi in cui mi sono divertito di nuovo giocando a tennis, nonostante qualche problema e delusione. Quando avrò chiaro cosa farò in futuro con o senza una racchetta in mano vi farò sapere.

Se non avrò la voglia, la forza o la motivazione per continuare, appenderò la racchetta al chiodo. Quando mi sarò calmato, deciderò quale sarà il mio prossimo passo" .

