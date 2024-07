Rafael Nadal e Carlos Alcaraz avanzano in doppio: "Vogliamo vincere l'oro"

Affiatati come non mai, con l'obiettivo di conquistare un posto sul podio olimpico nel doppio maschile. Rafael Nadal e Carlos Alcaraz hanno raggiunto i quarti di finale grazie alla vittoria ottenuta ai danni della coppia olandese Griekspoor-Koolhof.

La prova del nome arriverà proprio nel prossimo turno, considerando che gli iberici dovranno affrontare gli statunitensi Austin Krajicek e Rajeev Ram.

La voce dei protagonisti

In conferenza stampa il campione di 22 titoli dello Slam ha commentato la sua prestazione e il livello mostrato dal giovane connazionale: "Se avessimo sfruttato un'occasione precedente forse non sarebbe stato necessario arrivare al super tie-break .

Abbiamo giocato molto meglio rispetto alla prima giornata, in generale siamo stati più solidi ma nel secondo set, proprio quando eravamo superiori, loro hanno giocato bene le due palle break e nel doppio sappiamo già che in un attimo cambia tutto.

Poi nel super tie-break ci ha aiutato partire con un’energia molto positiva, conquistando fin dall’inizio punti molto importanti" ha dichiarato. Un duo molto unito: "Nessuno dei due gioca troppi doppi, quindi con il passare dei giorni miglioriamo, anche se il rischio c'è sempre quando giochi contro tennisti affermati in doppio.

Carlos mi ha aiutato molto a rete in questa partita, vede le giocate sempre meglio, ma penso che sia lo stesso. Essendo più grande ho giocato più doppi di lui, ma non sono stati molti. Carlos mi dà tutto, ha l'energia della giovinezza, valorizzata moltissimo dal suo fisico strepitoso.

È capace di sferrare colpi che sembrano impossibili, in ogni momento fa qualcosa di geniale". A confermare le affermazioni di Rafa ci ha pensato lo stesso Alcaraz: "Penso che abbiamo giocato ad un livello alto, molto meglio della prima giornata in termini di posizionamento a rete.

Era normale iniziare un po' incerti. La gente ovviamente vuole che vinciamo l'oro nel doppio, ma è normale. Cerchiamo di non pensare troppo a questo, alla pressione o al fatto che abbiamo l'obbligo di farlo. Ovviamente con il nome non si vince il doppio quindi può succedere di tutto.

Ci sono grandi giocatori di doppio che fanno coppia durante tutto l'anno, che hanno molta fiducia in se stessi e hanno un ottimo livello, devi cercare di rimanere concentrato e migliorare poco a poco. Spero che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo e quello di tutti gli spagnoli.

A poco a poco ci stiamo conoscendo meglio in pista e fuori. In queste Olimpiadi abbiamo la possibilità di convivere e di avere un clima familiare, che ovviamente poi aiuta molto in campo".