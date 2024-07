Rafael Nadal non ci sta: "Basta. Ogni singolo giorno mi chiedete se mi ritiro"

La sconfitta contro Novak Djokovic, che avrebbe potuto vincere con un punteggio ancora più netto, ha aperto il solito dibattito sul possibile ritiro di Rafael Nadal. Il 22 volte campione Slam, ancora deluso per la prestazione negativa, non ha gradito la domanda e ha risposto a tono ai giornalisti presenti a Parigi.

Lo spagnolo ha spiegato che prenderà probabilmente una decisione dopo i Giochi Olimpici se non dovesse più sentirsi competitivo. Nadal, come ha ribadito a Bastad, crede che il livello espresso in campo non rispecchi quello che mostra durante gli allenamenti e pensa di poter ancora fare progressi dal punto di vista fisico.

Nadal alza la voce: "Non potete chiedermi sempre se mi ritiro"

"Ogni singolo giorno mi chiedete se mi ritiro. Provo a fare del mio meglio ogni volta che scendo in campo, quando deciderò di ritirarmi ve lo farò sapere" , ha detto Nadal in mixed zone.

"Non potete aspettarmi sempre dopo ogni partita con questo pensiero, lascia o non lascia. Mi sono divertito per tanti anni, ho sofferto con tanti infortuni negli ultimi due anni, quindi se dovessi sentirmi che non sono più abbastanza competitivo, deciderò di ritirarmi e ve lo farò sapere.

Ma fino a quel momento non potete chiedermi sempre se mi ritiro oppure no” .

#UPDATE Rafael Nadal said he will make a decision on his future in tennis "after the Olympics" in the aftermath of a shattering straight-sets defeat to old rival Novak Djokovic at the #Paris2024 Games on Monday.https://t.co/une2s0sJ9y — AFP News Agency (@AFP) July 29, 2024

L'avventura di Nadal alle Olimpiadi non è ancora terminata.

Lo spagnolo è infatti impegnato nel torneo di doppio insieme a Carlos Alcaraz.