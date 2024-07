"Ciò che poteva succedere è successo. L'ho detto ieri. Non sapevo se ero pronto per affrontare una partita del genere; non lo sono stato. Subisco batoste da un po' di tempo. Bisogna accettarlo e non nascondersi" . Rafael Nadal ha espresso tutta la sua delusione dopo la sconfitta subita contro Novak Djokovic ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il campione spagnolo è stato eliminato dal torneo di singolare e non è riuscito a esprimere il livello che avrebbe voluto durante il match contro il suo storico rivale. Una reazione di orgoglio gli ha permesso di riaprire l'incontro nella parte finale del secondo set, ma non è bastata perché Djokovic ha trovato il modo di giocare di nuovo in maniera ordinata dal 4-4.

Rafael Nadal: "È una batosta, non mi nascondo. Djokovic non mi ha dato tregua"

"Novak merita i complimenti per l'alto livello che ha espresso. Non mi ha dato tregua e io non gli ho reso le cose difficili. Ha comandato gli scambi e non sono riuscito a spingerlo indietro.

Non sono in grado di difendere come facevo anni fa. È facile da analizzare. Non ho giocato al livello che serviva per creargli problemi. Devo riconoscere la superiorità del mio avversario e anche che non ho giocato come avrei dovuto" , ha spiegato Nadal in conferenza stampa.

"Nel secondo set c'è stata una reazione. Ho alzato un po' il livello e lui ha iniziato a commettere qualche errore. Ha giocato a un livello molto più alto del mio. Era un po' nervoso alla fine. Ho dato qualcosa in più, ma mi sentivo stanco.

Avevo la possibilità di cambiare la partita, ma non sono stato in grado di farlo" . Nadal si concentrerà ora sul doppio, dove proverà a vincere una medaglia insieme a Carlos Alcaraz. "Ogni volta che gioco qui, gioco in casa.

Posso solo apprezzare l'amore che mi dimostrano. È una soddisfazione sentire questo affetto nel luogo più speciale della mia carriera. Posso solo ringraziarli. Adesso lotterò fino alla morte in doppio e vedremo come andranno le cose. Devo recuperare al meglio per dare una chance a me e Carlos di vincere una medaglia" .