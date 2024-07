"Partita speciale" - Rafael Nadal sul match contro Novak Djokovic

Novak Djokovic contro Rafael Nadal, l'uno di fronte all'altro per la 60esima volta, la seconda in una competizione magica come l'Olimpiade dopo la semifinale vinta dallo spagnolo a Pechino nel 2008. L'ultimo scontro diretto tra i due si è giocato proprio sul Court Philippe-Chatrier nel 2022, quando il maiorchino riuscì a sorprendere il belgradese in quattro set.

Una sfida, a prescindere dal verdetto del rettangolo di gioco, che saprà emozionare tutti gli appassionati di sport.

"Partita speciale" - Le parole di Nadal prima del match contro Djokovic

"Credo di aver giocato un ottimo primo set, un primo set di livello più alto rispetto a quelli disputati ultimamente.

E poi non sono riuscito a mantenere quel livello, non sono riuscito a mantenere l'intensità e il ritmo. Il mio rendimento è calato e lui ha iniziato a comandare gli scambi e acquisire fiducia. Da quel momento la partita si è complicata.

Alla fine sono riuscito a trovare il modo per vincere e sono felice di poter rigiocare domani" , ha detto Nadal nel post-partita al termine del match contro Marton Fucsovics nelle parole riportate da RNE. "Quella con Djokovic è una partita che mi entusiasma, anche se sono cauto perché non so che livello potrò esprimere.

Ci proverò, mi sto godendo questa esperienza e vincere fa sempre bene. È una situazione diversa. Di solito abbiamo giocato contro questo tipo di partite solo nelle fasi finali dei tornei più importanti. Questi sono i Giochi Olimpici, ogni partita è importante.

Cercherò di fare del mio meglio per infastidirlo. Avrò l'atteggiamento giusto. Faremo entrambi il possibile per rendere questa partita speciale" . Nadal ha infine espresso fiducia nei confronti delle sue condizioni fisiche.

"Sono ottimista dopo i test effettuati. In Francia mi sento molto amato, tutti sanno quanto sia importante per me questa città. Ho vissuto un momento speciale durante la cerimonia di apertura, ringrazia Parigi e la Francia" .