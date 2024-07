Olimpiadi Parigi - Rafael Nadal scenderà in campo: le ultime sullo spagnolo

Non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto. Rafael Nadal esordirà domenica 28 luglio, al termine della sfida tra Barbora Krejcikova (vincitrice quest'anno a Wimbledon) e Sara Sorribes Tormo, nel singolare maschile delle Olimpiadi contro l'ungherese Marton Fucsovics.

A riportarlo sono stati i media spagnoli presenti a Parigi, che hanno assistito al warm up disputato dal campione spagnolo nella mattinata sul Philippe-Chatrier. Le sensazioni, a quanto pare, sono abbastanza positive: non si sono registrati problemi evidenti alla coscia destra, che è però ancora fasciata.

Rafa andrà a caccia del secondo turno, che significherebbe affrontare il numero uno del seeding e grande rivale di sempre Novak Djokovic (sarebbe il 60esimo incontro tra i due della storia). Nadal ha già debuttato in questi giochi olimpici nella serata di sabato in doppio con il giovane connazionale Carlos Alcaraz: i due sono riusciti ad avere la meglio dei due argentini Andres Molteni e Maximo Gonzalez col punteggio finale di 7-6, 6-4, proseguendo l'avventura anche in questa disciplina.

Tantissima l'attesa per osservare il 38enne di Manacor ancora una volta su quel campo in cui ha fatto la storia in tutta la sua carriera, vincendo per ben 14 volte il Roland Garros (uno degli Slam più prestigiosi al mondo).

E non pochi appassionati vogliono, naturalmente, una battaglia senza esclusioni di colpi tra lo stesso Nadal e Nole.

Ancora due ritiri nel singolare maschile

Alex De Minaur si è ritirato, dando così spazio a Francisco Cabral nell'individuale.

Non ce l'ha fatta neppure Cameron Norrie, che ha deciso all'ultimo momento di rinunciare alla competizione olimpica: sarà, pertanto, il greco Petros Tsitsipas ad affrontare l'olandese Tallon Griekspoor. Tra i due uscirà il prossimo avversario di Carlos Alcaraz.