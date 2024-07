Rafael Nadal stringe i denti e torna in campo: le ultime sulle sue condizioni fisiche

Rafa è tornato sullo Philippe Chatrier, al fianco di Carlos Alcaraz: ce la farà a scendere in campo domani?

Atp Umago - Vittoria in rimonta di Lorenzo Musetti su Lajovic: semifinale con Mensik

Rafael Nadal commenta il forfait alle Olimpiadi di Jannik Sinner: "Sarà dura per lui"

Solo i prossimi allenamenti potranno dire di più sulle reali possibilità di Rafa di partecipare a questo torneo. L'esordio in singolare invece è programmato per la giornata di domenica. L'ex numero uno avrà un primo turno piuttosto scomodo, contro l'ungherese Marton Fucsovic .

Il fatto che lo spagnolo, nonostante le voci lanciate dal suo coach, si stia allenando è già di per sé una buona notizia, anche se con le dovute precauzioni portate dal bendaggio sulla coscia destra.

Dopo aver annullato le sessioni di allenamento di ieri, Rafa Nadal è tornato al lavoro oggi sul Philippe Chatrier per testare la sua condizione fisica.

Alcaraz spiega: "Non importa che io abbia 2 o 15 Slam, decidono i miei genitori" 2 giorni fa

Fabio Fognini show: "Intervista in inglese? No, ci sono tanti italiani a Umago" 2 giorni fa

Ci diamo 48 ore tempo, dobbiamo aspettare. Non posso assicurare che Nadal giocherà", ha così concluso. Le sue parole hanno chiaramente scosso l’ambiente, che già pregustava la sua ultima presenza nella competizione a Cinque Cerchi.

La presenza di Rafael Nadal ai Giochi Olimpici di Parigi è da considerare a rischio. Le parole pronunciate dal suo allenatore Carlos Moya hanno spaventato tutti i fan del fuoriclasse spagnolo: “È stata una battuta d'arresto e abbiamo deciso che oggi (ieri) Rafa si sarebbe riposato senza allenarsi per recuperare.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD