Rafael Nadal, Olimpiadi a rischio? L’annuncio di Carlos Moya preoccupa tutti

Dopo aver partecipato alla cerimonia del sorteggio dei tabelloni del Torneo Olimpico di tennis insieme allo storico rivale Andy Murray, Rafael Nadal ha preso una decisione che sta iniziando a destare preoccupazione. Il 22 volte campione Slam ha infatti cancellato i due allenamenti in programma quest'oggi, il primo con Alexander Zverev, per un problema alla gamba destra occorso ieri pomeriggio durante l'ultima sessione di allenamento.

A lanciare un ulteriore segnale d'allarme ci ha pensato direttamente il suo allenatore Carlos Moya.

Il coach dello spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista Rafael Plaza.

Nelle parole riportate da Radioestadio Noche, Moya ha ammesso: "È stata una battuta d'arresto e abbiamo deciso che oggi Rafa si sarebbe riposato senza allenarsi per recuperare. Ci diamo 48 ore tempo, dobbiamo aspettare.

Non posso assicurare che Nadal giocherà" . Saranno quindi fondamentali le prossime ore per scoprire se si tratta di un problema serio o un affaticamento per le energie spese la scorsa settimana a Bastad.

