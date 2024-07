Olimpiadi - Carlos Alcaraz e Rafael Nadal sono già insieme a Parigi: le foto

Rafael Nadal è già a Parigi, dove tra pochi giorni inizieranno i Giochi Olimpici. Il campione spagnolo è stato impegnato in quest’ultima settimana a Bastad, torneo preparatorio sulla terra battuta, che gli ha regalato buone sensazioni, esclusa la parentesi della finale persa contro Nuno Borges.

L’ex numero uno ha disputato un ottimo torneo, giocando anche due battaglie, in particolar modo contro Mariano Navone, match durato oltre quattro ore. Rafa arrivato probabilmente stremato all’ultimo atto, non ha avuto le forze necessarie per portare a casa il titolo.

Il 22 volte campione Slam si è già unito nel villaggio olimpico all’amico Carlos Alcaraz , con il quale disputerà il torneo anche in doppio, oltre che in singolare.

Rafael Nadal and Carlos Alcaraz at the Olympic Village in Paris.



“Voglio giocare bene.

I Giochi Olimpici sono l'evento più importante nel mondo dello sport ed è speciale rappresentare la Spagna, sentirsi parte di una grande squadra. Voglio godermi la competizione, sono motivato e spero di trovare la giusta energia per competere al miglior livello",

ha dichiarato lo spagnolo in conferenza stampa dopo la finale a Bastad.

La competizione a Cinque Cerchi che andrà in scena dal 27 Luglio al prossimo 4 Agosto e avrà 64 giocatori con la formula due set su tre e ci saranno 16 teste di serie, sia per il tabellone maschile che per quello femminile.

Si gioca su un terreno familiare agli appassionati, quello del Roland Garros dove poche settimane fa fu Carlos Alcaraz a vincere e trionfare, poco prima di vincere anche Wimbledon.