Solo 5 giocatori hanno battuto Rafael Nadal in una finale sulla terra: ecco chi sono

Nuno Borges è entrato ieri in un ristrettissimo club. Ovvero quello dei giocatori che sono riusciti a battere almeno una volta in carriera Rafael Nadal in una finale sulla terra battuta. Nadal che conta 14 successi al Roland Garros in carriera è stato sconfitto solamente da cinque giocatori in un atto finale di un torneo sul "rosso".

Si tratta di Roger Federer che è riuscito nell'impresa due volte, di Novak Djokovic che ce l'ha fatta addirittura quattro volte e poi ci sono riusciti una volta Andy Murray e Horacio Zeballos prima del successo di ieri del portoghese Nuno Borges.

Ecco dove sono avvenute le sconfitte di Nadal in finale sulla terra battuta

Nuno Borges battendo ieri 6-3 6-2 Rafael Nadal nella finale del torneo Atp 250 di Bastad è entrato in un club molto esclusivo formato solo da 5 giocatori.

Naturalmente si tratta di un Nadal che è lontano anni luce dal suo miglior livello ma il dato statistico rimane. A riuscirci c'è stato Andy Murray che ha sconfitto Rafael Nadal 6-3 6-2 nella finale 2015 del Masters 1000 di Madrid.

Un successo anche per Horacio Zeballos con il giocatore argentino che ha battuto Nadal nella finale 2013 del torneo di Vina del Mar col punteggio di 6-7 7-6 6-4. Roger Federer ha battuto due volte Nadal in finale in un torneo sulla terra battuta: è successo nella finale dell'allora Master 1000 di Amburgo 2007 con Federer che vinse 2-6 6-2 6-0.

E ancora al torneo Masters 1000 di Madrid 2009 con successo di Federer 6-4 6-4. A battere Rafael Nadal sulla terra battuta in finale più volte di tutti è stato Novak Djokovic. Il tennista serbo ci è riuscito 4 volte: è accaduto al Masters 1000 di Roma 2014 con vittoria 4-6 6-3 6-3, al Masters 1000 di Monte-Carlo 2013 con successo 6-2 7-6.

E infine nel 2011 ai Masters 1000 di Madrid con successo del serbo 7-5 6-4 e di Roma col punteggio di 6-4 6-4.