Rafael Nadal: "Ho giocato molto male, difficile fare peggio di così"

"Ho giocato male. Lui ha giocato meglio di me. Mi dispiace aver giocato così male. Probabilmente non avevo più energie, questa è la verità, ma avrei comunque dovuto giocare molto, molto meglio di così.

È difficile giocare peggio di così. Bisogna anche fare i complimenti a Nuno. Ha sfruttato le sue opportunità e meritato questo successo" . Rafael Nadal è stato molto autocritico in conferenza stampa e ha ammesso di non essere per niente soddisfatto del livello espresso nella finale persa al torneo ATP 250 di Bastad contro Nuno Borges.

Il campione spagnolo ha spiegato che il suo tennis funziona molto meglio durante gli allenamenti e che dovrà capire il motivo per cui non riesce a fare lo stesso in partita.

Nadal: "Ho giocato molto male, difficile fare peggio di così"

"Il livello espresso oggi è molto distante da quello che vorrei esprimere.

È stata una lunga settimana con partite lunghe e, anche se il mio corpo non ha danni, non sono abituato fisicamente e mentalmente a giocare quattro giorni di fila. Questa è una delle ragioni della mia prestazione odierna.

Ci sono poi altre ragioni che sono più tecniche e riguardano il tennis. Dovrà analizzare la partita. Ho tante esperienza e devo accettare tutto quello che verrà e continuare a lavorare per migliorare" , ha detto Nadal.

"Sono arrivato qui provando ottime sensazioni per il livello espresso in allenamento, ma non sono riuscito a dimostrarlo nelle partite. Non posso essere soddisfatto del mio tennis. Ovviamente dovrò giocare molto meglio.

Devo scoprire perché non sono stato in grado di competere allo stesso livello mostrato durante gli allenamenti. Olimpiadi? Voglio giocare bene. I Giochi Olimpici sono l'evento più importante nel mondo dello sport ed è speciale rappresentare la Spagna, sentirsi parte di una grande squadra.

Voglio godermi la competizione, sono motivato e spero di trovare la giusta energia per competere al miglior livello" .