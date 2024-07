La delusione di Rafael Nadal: "Ho cercato di fare il massimo, ma oggi è stata dura"

Rafael Nadal non è riuscito a conquistare il 93esimo titolo in carriera al torneo ATP 250 di Bastad. In una settimana che lo ha visto lottare e vincere due incredibili partite contro Mariano Navone e Duje Ajdukovic, il campione spagnolo è tornato a disputare una finale nel circuito maggiore dopo più di due anni.

Il maiorchino avrebbe voluto poter fare di più nell'ultimo atto dell'evento svedese, ma un Nuno Borges in grande forma e una condizione fisica non ottimale non gli hanno consentito di esprimere il suo miglior livello.

Il portoghese, da parte sua, ha conquistato il primo titolo in carriera battendo un avversario speciale.

Nadal: "Ho cercato di fare il massimo, ma oggi è stata dura"

"Buon pomeriggio a tutti. Voglio innanzitutto fare i complimenti a Nuno.

Hai giocato in maniera incredibile questa settimana, sei stato il migliore di tutti e hai meritato di vincere questo trofeo. Ti auguro ovviamente il meglio per il resto della stagione. È stato bellissimo restare qui tutto questo tempo in un posto magnifico.

Ho giocato alcune partite molto lunghe e oggi non ho vissuto la mia migliore giornata. Ho cercato di fare il massimo, ma è stata dura" , ha detto Nadal durante la premiazione. "Voglio ringraziare tutta l'organizzazione, che è stata impeccabile.

Sono tornato 19 anni dopo ma ho ritrovato la stessa fantastica e ospitale atmosfera. Ringrazio il mio team e la mia famiglia. Non posso che dirvi grazie. Non è stato facile negli ultimi due anni, ma voi siete sempre stati con me ogni giorno.

Non smetterò mai di ringraziarvi. È un privilegio aver giocato di fronte a tutti voi( si riferisce al pubblico, ndr) , mi avete dato una grande spinta. Non so se riuscirò a tornare il prossimo anno qui, ma vi dico grazie" .

Borges ha infine espresso tutta la sua emozione. "Ero già nervoso, dopo il discorso di Rafa ancora di più. Non pensavo di poter giocare una finale contro Nadal in uno stadio così pieno. Sono d'accordo con Rafa: è un torneo che ha grande storia ed è gestito benissimo dagli organizzatori.

So che questo non è stato il tuo miglior match, Rafa. Tutti, però, amano vederti ancora in campo. Sei una vera ispirazione per tutto quello che hai fatto. Ringrazio il mio team, non sono tutti qui. È anche il vostro lavoro che mi ha permesso di raggiungere questo risultato.

Ora voglio godermi il momento. È difficile parlare con questo trofeo tra le mani. Voglio continuare a sognare" .