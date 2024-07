Era dal 5 giugno 2022 - quando ha fatto la storia e conquistato per la 14esima volta il Roland Garros - che Rafael Nadal non raggiungeva la finale nel circuito maggiore. Il campione spagnolo, in una settimana che gli ha visto disputare un'epica battaglia di tre ore e 59 minuti contro Mariano Navone, tornerà in campo nell'ultima domenica di un torneo a Bastad, nel posto in cui ha trionfato nel 2005.

Il maiorchino ha ovviamente dovuto fare i conti con lo sforzo profuso ieri pomeriggio, ma ha trovato il modo di ribaltare il match con Duje Ajdukovic e si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. In finale se la vedrà con il portoghese Nuno Borges.

Rafael Nadal: "Tornare in finale dopo tanto tempo è speciale"

“È stata una partita dura. Ajdukovic possiede uno dei migliori rovesci contro cui abbia mai giocato ed è arrivato qui con molta fiducia.

Io ho provato a respingere i suoi attacchi e devo dire che è stato molto difficile. Ho trovato il modo di sopravvivere e di tornare in una finale dopo tanto tempo dall’ultima volta. È una grande notizia e sono davvero felice di questo risultato.

È speciale tornare in finale" , ha detto Nadal nell'intervista post-partita. "Ho vinto quattro match di fila, cosa che non facevo da tempo. Sono accadute tante cose e sto vivendo ancora quel processo in cui doevo recuperare alcuni aspetti del gioco che ho perso.

Ho avuto una importante operazione all’anca e non è stato facile. Sto lottando in tutti i tornei per tornare e credo che partite come quelle disputate negli ultimi due giorni possano aiutarmi. Sono contento e vedremo se riuscirò a giocare ancora meglio domani” .

Nadal, per recuperare dal punto di vista fisico e non prendersi rischi, ha deciso di non partecipare alla semifinale del torneo di doppio con Casper Ruud. Saranno quindi i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos a sfidare in finale Manuel Guinard e Gregoire Jacq.