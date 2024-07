Immenso Rafael Nadal a Bastad: lo spagnolo batte un nuovo incredibile record

Rafael Nadal non finisce mai di sorprendere. 777 giorni dopo l’ultima finale, al Roland Garros, 2 anni fa, il fuoriclasse spagnolo accede nuovamente all’ultimo atto di un torneo, stavolta decisamente meno prestigioso, ma dal significato ugualmente importante.

Battendo in un match assai insidioso il croato Duje Ajdukovic il 22 volte campione Slam si regala la sua 131esima finale in carriera.

Numero paurosi, considerando di queste ne ha vinte ben 92.

Tra queste figura proprio il torneo di Bastad, vinto il 4 luglio 2005. In pochi possono vantare statistiche del genere. Prendendo in considerazione le sole finali Atp, solo quattro tennisti hanno fatto meglio di lui. Novak Djokovic (139), Ivan Lendl (146), Roger Federer (157), Jimmy Connors (164).

Ma non è finita qui, Rafa è anche il primo a raggiungerle a distanza di 20 anni ed è il quinto tennista più anziano a centrare una finale dal 1990.

Le parole di Rafa Nadal dopo la conquista della finale

Il cammino fino alla finale del 38enne maiorchino è stato non privo di ostacoli.

Dopo i primi due primi turni abbastanza soft, contro Leo Borg e Cameron Norrie, Rafa ha fatto una fatica immane ad avere la meglio sul terraiolo Mariano Navone. Non semplice nemmeno la sfida in semifinale contro il giovane Ajdukovic.

Al termine del match Nadal ha espresso tutto il suo orgoglio per un risultato che gli mancava da 2 anni: "È una bella sensazione vincere quattro partite di fila e arrivare in finale. Era da troppo tempo che non succedeva.

Un anno dopo l'intervento all'anca, vedermi in questa posizione è molto speciale, significa molto per me. Spero di poter giocare meglio domani”, ha detto il campione iberico che ha deciso di non scendere in campo accanto a Casper Ruud nella semifinale di doppio a Bastad. L'ex numero uno ha scelto la prudenza dopo una settimana molto stressante dal punto di vista fisico.