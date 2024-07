Rafael Nadal e l'impressionante imbattibilità nei lunghi match di 3 set: ecco il dato

Se fossero servite delle conferme sullo stato di forma di Rafael Nadal in vista delle imminenti Olimpiadi di Parigi, il suo percorso al Nordea Open, all’Atp 250 di Bastad, in Svezia, non può che essere considerato confortante.

Tre vittorie contro avversari di livello crescente, l’ultima delle quali in rimonta contro un terraiolo come l’argentino Mariano Navone, hanno messo in luce la solita furia agonistica del campione spagnolo, capace di esprimere a tratti il proprio tennis migliore.

In particolare, il successo sull’argentino ai quarti di finale è entrato di diritto tra i match in tre set più lunghi della carriera del maiorchino. Una battaglia di 3 ore e 59 minuti, conclusasi col punteggio di 6-7(2) 7-5 7-5, seconda soltanto alla leggendaria semifinale vinta contro Novak Djokovic al Master 1000 di Madrid nel 2009.

Per Nadal si tratta della sesta partita al meglio dei tre set in carriera che supera le tre ore e mezza, e in tutte le occasioni è stato il 22 volte campione slam ad avere la meglio.

Rafael Nadal is best of three sets matches lasted more than 3h30



✅Rome 2007 vs.

Davydenko (3h39)

✅Chennai 2008 vs. Moya (3h55)

✅Madrid 2009 vs. Djokovic (4h03)

✅Cincinnati 2011 vs. Verdasco (3h38)

✅Barcelona 2021 vs. Tsitsipas (3h38)

✅Båstad 2024 vs. Navone (3h59) pic.twitter.com/KV4c7JSOfH — Mario Boccardi (@marioboc17) July 19, 2024