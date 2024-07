Rafael Nadal giocherà gli US Open? Lo spagnolo fa chiarezza sulla sua partecipazione

Nonostante il nome di Rafael Nadal figuri nella lista degli iscritti agli Us Open, ultimo Slam dell’anno, la sua partecipazione al torneo americano è tutt’altro che scontata. Lo stesso giocatore spagnolo, attualmente impegnato all’ATP 250 di Bastad, in preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha chiarito i dubbi riguardo al tema.

Il campione di Manacor ha parlato in conferenza stampa, spiegando quando prenderà una decisione sulla sua effettiva partecipazione al major statunitense.

Il 22 volte campione slam, dopo aver saltato Wimbledon, è tornato in campo per prendere parte al torneo svedese su terra battuta.

Nadal è apparso piuttosto pimpante e con una serie di tre vittorie, rispettivamente sullo svedese Leo Borg (6-3 6-4), sul britannico Cameron Norrie (6-4 6-4) e in rimonta, ai quarti di finale, contro l’argentino Mariano Navone (6-7 7-5 7-5), ha conquistato un posto tra i migliori quattro.

Per lo spagnolo si tratta della prima semifinale da quella raggiunta a Wimbledon nel 2022, quando fu costretto a ritirarsi prima del match contro Nick Kyrgios. In conferenza stampa è stato chiesto al 38enne se la sua tabella di marcia per il prosieguo della stagione sia già stata definita e se la sua partecipazione agli Us Open sia dunque confermata.

Lo spagnolo ha detto che far parte della Entry List del quarto Grande Slam è stata una misura per darsi l'opportunità di competere se finalmente deciderà di farlo, ma che non ne è sicuro. Il maiorchino ha chiarito che preferisce riservarsi la possibilità di prendere questa decisione soltanto dopo le Olimpiadi, senza creare false aspettative.

L’ex numero uno del mondo ha inoltre aggiunto che oltre alla manifestazione a cinque cerchi, l’altra certezza è che prenderà parte alla Laver Cup.

Nadal says he has entered the US Open but doesn't know if he will play.

His only confirmed tournament after the Olympics is the Laver Cup.



Full press conference 👇https://t.co/lWCZFsNvUu#RafaelNadal pic.twitter.com/xbsLIKtaSO — Tennis Weekly Podcast (@tennisweeklypod) July 18, 2024