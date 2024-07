Rafael Nadal ha aggiunto un altro epico match al suo infinito repertorio. Il 22 volte campione Slam si è aggiudicato la battaglia contro Mariano Navone in quattro ore al torneo ATP 250 di Bastad disputando il secondo match più lungo della sua carriera al meglio dei tre set.

L'incredibile semifinale contro Novak Djokovic al Masters 1000 di Madrid nel 2009 è infatti durata tre minuti in più. Lo spagnolo, nell'intervista post-partita, ha spiegato che non è ancora sicuro di scendere in campo sia in singolare che in doppio domani.

Facile pensare che si concentrerà sull'incontro con Duje Ajdukovic e non sul doppio con Casper Ruud dopo una maratona di questo genere.

Rafael Nadal: "Sono ancora vivo. Vediamo come mi sentirò domani"

"Partita più lunga del torneo? Posso immaginarlo.

Ci sono stati tanti capovolgimenti di fronte game dopo game. Pensavo di essere in controllo, ma non era così. Poi forse lo ha pensato pure lui. Ho avuto una grande opportunità all'inizio del secondo, quando ero avanti di due break.

Lui è riuscito a tornare sotto, è un ottimo combattente" , ha detto Nadal. "Vediamo come mi sentirò domani, sono vivo ora e questa è già una notizia. Ringrazio tutti i tifosi qui a Bastad che mi hanno supportato .

Domani in campo sia in singolare che in doppio? Non lo so. Dovrò recuperare e vedremo come mi sveglierò domani mattina" .