Rafael Nadal continua a migliorare e compie un altro importante passo in avanti in vista del suo impegno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il 22 volte campione Slam ha sconfitto in due set Cameron Norrie a Bastad giocando un'ottima partita e tornerà a disputare i quarti di finale nel Tour ATP a sei mesi dall'ultima volta.

Lo spagnolo ha spiegato che vittorie come questa possono aiutarlo a ritrovare il ritmo di cui ha bisogno per competere al suo massimo livello.

Rafael Nadal: "Ottime sensazioni. Le vittorie mi aiutano a crescere"

“Ottime sensazioni.

Era da tempo che non giocavo nel Tour, dal Roland Garros nello specifico. Avere la possibilità di fare bene contro un giocatore come Cameron mi restituisce belle sensazioni. Credo di aver espresso un ottimo livello in alcuni momenti; in altri ho dovuto giocare in maniera più aggressiva.

Non ho avuto molta continuità negli ultimi mesi e vittorie come questa mi aiutano a ritrovare il ritmo. Devo mettere sempre pressione ai miei avversari durante la partita, questa è una cosa che bisogna migliorare" , ha spiegato Nadal nell'intervista post-partita.

"All’inizio della partita lui stava giocando meglio di me ed era in grado di tenere il servizio abbastanza facilmente; mentre io soffrivo un po’ . Però sono stato il primo a ottenere il break. Nel secondo set è successo il contrario, ma non ho sfruttato le opportunità e ho disputato un brutto game al servizio.

Mi sono detto di continuare a fare le cose che stavo facendo e di essere più aggressivo con il rovescio. Questo ha fatto la differenza. Sono molto contento per il rendimento mostrato al servizio e con il dritto" . Il suo prossimo avversario sarà la testa di serie numero quattro Mariano Navone.

"Sta giocando bene e ha vinto molti match quest’anno, soprattutto sulla terra battuta. Parliamo di un quarto di finale in uno storico evento del circuito. Devo pensare a migliorare e giocare ogni giorno meglio. Spero di poter giocare una buona partita e darmi delle possibilità per vincere ancora” .