Rafael Nadal e Casper Ruud hanno conquistato le semifinale nel torneo di doppio di Bastad battendo la coppia formata da Theo Arribage e Roman Safiullin con il punteggio di 6-4, 3-6, 12-10. Nel super tie-break finale, lo spagnolo e il norvegese hanno anche annullato un match point prima di chiudere ed esultare.

Nell'intervista post-partita, Nadal ha scherzato sul soprannome da attribuire al nuovo "team" ricordando l'appellativo Fedal utilizzato da tutti per ricordare la sua storica rivalità con Roger Federer e le sfide di doppio disputate insieme alla leggenda svizzera in Laver Cup.

"Da Fedal a Ruudal" , Rafael Nadal scherza dopo la vittoria in doppio con Ruud

"Credo che ci siamo divertiti. È stato un match emozionante alla fine e abbiamo espresso un buon livello di tennis contro due ottimi giocatori.

Ci siamo goduti la partita e il pubblico è stato incredibile. Vedere lo stadio pieno per un incontro di doppio è fantastico. Mi sto godendo ogni singolo giorno qui a Bastad" , ha detto Nadal. "Nuovo nickname? Prima Fedal e ora Ruudal...

vanno bene entrambi( ride, ndr) " . Ruud ha invece regalato un sorriso a tutti menzionando la sconfitta subita contro Thiago Monteiro in singolare questa mattina. "Quando non puoi vincere in singolare, devi provare a farlo in doppio( ride, ndr) .

La mia giornata non è iniziata nel migliore dei modi, ma si è chiusa bene. Vincere in squadra con Rafa è speciale. Abbiamo salvato un match point, quindi siamo stati anche un po' fortunati. Non vediamo l'ora di giocare la prossima partita" .