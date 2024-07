Rafael Nadal: "Un onore giocare contro il figlio di una delle più grandi leggende"

Rafael Nadal ha bisogno di partite e di mettere minuti nelle gambe per ritrovare la migliore forma e darsi una possibilità ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove disputerà anche il torneo di doppio con Carlos Alcaraz.

Il campione spagnolo è ripartito da Bastad, aveva vinto e giocato l'evento svedese l'ultima volta nel 2005, battendo Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn. Nadal conosce molto bene Bjorn Borg e, al termine del match portato a casa contro il 21enne, ha scherzato sul fatto che il capitano del Team Europe in Laver Cup avrebbe dovuto supportare lui.

Nadal: "Un onore giocare contro il figlio di una delle più grandi leggende"

"Mi sento bene, sto difendendo il titolo qui (ride, ndr). Scherzi a parte, adesso mi sento molto bene. Anche se le condizioni atmosferiche sono state sempre complicate finora, mi sento fortunato ad avere l'opportunità di giocare qui sul Campo Centrale.

Sono felice di aver completato la partita senza pioggia. Per me è un onore giocare contro il figlio di una delle più grandi leggende della storia del nostro sport" , ha detto Nadal nell'intervista post-partita.

"Penso che lui abbia giocato bene, ha un grande futuro davanti a sé, quindi non posso che augurargli il meglio. Bjorn è il mio capitano in Laver Cup, quindi gli ho chiesto dei consigli per giocare questa partita.

Ne avevo bisogno, visto che non ho potuto giocare molto negli ultimi mesi. Ho bisogno di ottenere vittorie per acquisire fiducia. Le sensazioni sono state fantastiche, lo sono sempre quando competi in uno stadio così gremito.

Per me significa molto sentire il calore della gente, anche nei giorni di allenamento. È vero che nei momenti più difficili puoi contare sulla forza della tua squadra, ma anche sentire il sostegno dei tifosi è fondamentale per competere con la massima energia. Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi che siete qui" .