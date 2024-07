Rafael Nadal spiega i motivi che l'hanno portato a rinunciare a Wimbledon

Tra poche ore Rafael Nadal farà il suo esordio a Bastad, torneo Atp 250 grazie al quale lo spagnolo spera di acquisire un buon stato di forma in vista delle prossime Olimpiadi. . Dopo 19 anni di assenza dal torneo svedese, dove fu incoronato nel 2004, l’ex numero uno scenderà in campo quest’oggi contro Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn.

In una lunga conferenza stampa il 22 volte campione Slam ha spiegato le sensazioni che sta vivendo in campo e le aspettative che ha in vista di Parigi: “Ho dei bei ricordi e tornare qui dopo quasi 20 anni è una bella sensazione.

Sto bene, non vedo l’ora di giocare. Sarà una settimana dura, con condizioni che potrebbero essere un po' difficili per me. Il campo è piuttosto pesante e le palle non aiutano molto. Ho avuto un buon mese di allenamento.

Non ho giocato molti set, ma ne ho giocati alcuni in Grecia contro Etcheverry e ci sono state alcune giornate positive qui. Sono felice di giocare sulla terra battuta qui a Bastad e non vedo l'ora di essere al Roland Garros tra quindici giorni per i Giochi, mi dà una motivazione in più", ha spiegato.

Saltando la stagione su erba ho preso la decisione giusta

Il 37enne maiorchino ha dovuto rinunciare a Wimbledon, dopo aver giocato il Roland Garros. Una decisione che non rinnega: “Dopo il Roland Garros, ciò che mi ha rattristato è stato il fatto di essermi potuto allenare solo una settimana prima al livello fisico necessario per darmi la possibilità di essere competitivo nel circuito.

Per questo ho deciso di continuare ad allenarmi, per vedere come il mio corpo reagiva alla prospettiva dei Giochi. Non scendere in campo sull'erba è stata la decisione giusta”, ha spiegato. E sul prossimo avversario, Rafa dice di aver messaggiato papà Bjorn: “Gli ho mandato un messaggio quando ho visto il sorteggio.

È un incontro di primo turno, quindi ovviamente sarà un'emozione speciale giocare contro il figlio di Björn con tutto ciò che rappresenta nella storia del tennis, ma devo rimanere fedele all'idea che devo essere pronto a giocare a un buon livello”, ha concluso.