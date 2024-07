Rafa Nadal chiarisce la differenza tra Alcaraz e Sinner e il resto del circuito

Dopo settimane di assenza Rafa Nadal è tornato in campo in questi giorni nel torneo Atp 250 di Bastad, evento su terra che finora ha visto la leggenda spagnola in campo (vincendo) nel doppio e poi vedrà questa sera Nadal in campo con il figlio d'arte Leo Borg, in uno stupendo incrocio di epoche.

Oltre a parlare delle sue condizioni Rafa ha parlato anche della recente vittoria di Alcaraz a Wimbledon con il suo giovane connazionale sempre più protagonista e anche dei prossimi Giochi Olimpici, ormai davvero alle porte.

Ecco le parole del leggendario tennista spagnolo: "Carlos Alcaraz? La mia impressione è che stiamo parlando di un tennista destinato a diventare uno dei migliori della storia, queste sono le mie sensazioni. Carlos ha un potenziale enorme anche se nella vita tutto può cambiare velocemente e non sai mai cosa può accadere.

In generale il suo livello di tennis è molto alto e se riuscirà a restare lontano dagli infortuni sarà spesso in vetta. E con lui Jannik Sinner. Sinceramente al momento vedo Alcaraz e Sinner e poi tutti gli altri.

Non vedo molti tennisti in grado di frenare Carlos nel circuito, e in generale nonostante la superficie Alcaraz sarà sempre il favorito. È anche importante per la sua fiducia, credo ormai sia consapevole che giocando al suo livello difficilmente qualcuno potrà batterlo".

Nadal torna a Bastad ben 19 anni dopo ed ha parlato anche di questo: "È cambiato tutto, ricordo che avevo 18-19 anni e giocavo alla PlayStation con Monaco e Moya, poi magari partecipavo a qualche piccola festa. A 38 anni la vita cambia e pensi più ad altro, magari ti concentri anche di più sulla bellezza del luogo, ti piace conoscere la città e fare una passeggiata. Insomma è tutto un altro mondo", ha chiuso il tennista.