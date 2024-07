Il percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è iniziato ufficialmente a Bastad per Rafael Nadal. Il 22 volte campione Slam ha deciso di non partecipare a Wimbledon per non stressare troppo il suo corpo con un rapido passaggio dalla terra battuta all'erba.

Una scelta presa con un unico obiettivo nella mente: scendere in campo alle Olimpiadi nelle migliori condizioni possibili. Lo spagnolo ha fatto il suo esordio in doppio al Nordea Open insieme a Casper Ruud e sconfitto la coppia formata da Guido Andreozzi e Miguel Reyes-Varela con il punteggio di 6-1, 6-4.

L'unico vero ostacolo per i due è stata la pioggia, che ha imposto diverse pause alla partita. Nadal parteciperà ovviamente anche in singolare, dove affronterà una suggestiva sfida con la wild card Leo Borg, figlio di Bjorn.

Nadal, esordio vincente in doppio con Ruud a Bastad: "Bello tornare in campo"

“Ciao a tutti. È un grande piacere essere qui ed è bellissimo giocare questo torneo in doppio con Casper. È stato un bel match, sono davvero emozionato di esser qui dopo quasi 20 anni.

Ho bellissimi ricordi qui e sono contento di tornare" , ha detto Nadal nell'intervista post-partita prima di soffermarsi sulla incredibile domenica vissuta dagli spagnoli con la vittoria della nazionale di calcio agli Europei e il successo di Carlos Alcaraz ai Championships.

"Grandissima Spagna, sono orgoglioso di loro. È stato un grande giorno anche per la vittoria di Alcaraz a Wimbledon. È un momento magico per lo sport in Spagna” . Ruud ha poi chiuso: “Come ha detto Rafa è stato un ottimo match.

Abbiamo fatto molto bene e naturalmente è un onoro giocare il doppio con lui” .