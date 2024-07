Atp Bastad - Da Borg a Ruud fino ad arrivare a Rublev: il cammino di Rafael Nadal

Ci si avvicina a grandi passi verso l’inizio delle Olimpiadi di Parigi, in programma dal 27 luglio al 4 agosto. Questa settimana andranno in scena ben 4 tornei, di cui 3 sulla terra battuta. Solo a Newport si continuerà a giocare su erba, che vedrà chiudere oggi il suo evento più importante, Wimbledon, con l'attesissima finale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Da Amburgo a Bastad, passando per Gstaad. Saranno i tornei che prepareranno gli atleti ai giochi Olimpici. Se l'azzurro Jannik Sinner ha deciso di dare forfait per ricaricare le pile, discorso diverso invece per Rafael Nadal, che dopo aver saltato i Championships di Londra, si presenterà fresco in Svezia per cercare l’ultimo colpo di coda della sua incredibile carriera.

Lo spagnolo, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori del torneo, farà il suo debutto contro Leo Borg, figlio d’arte del celebre Bjorn.

Tutti i possibili avversari di Rafa fino alla finale

Il 22 volte campione Slam se dovesse andare avanti potrebbe incontrare Cameron Norrie, non particolarmente avvezzo ai campi in terra battuta.

Nei quarti di finale ecco invece uno specialista della superficie, che ha fatto particolarmente bene in questa stagione, Mariano Navone. Qualora l’ex numero uno dovesse poi spingersi fino alla semifinale probabilmente ci sarebbe la sfida con il norvegese Casper Ruud, già vincitore in passato di questo torneo.

Ad aspettarlo in finale ci saranno uno tra Andrey Rublev, numero uno del seeding, Tallon Griekspoor, o Roman Safiullin.