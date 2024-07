Rafael Nadal si allena con Etcheverry a Bastad: il commento stupito dell'argentino

Manca sempre meno al ritorno in campo di Rafael Nadal. La settimana prossima il tennista spagnolo giocherà l'Atp 250 di Bastad, tradizionale appuntamento estivo sulla terra battuta. Quest’anno però il torneo svedese avrà un’importanza cruciale.

Sarà l’ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi, che andranno in scena dal 27 luglio al 4 agosto. Questo evento sarà fondamentale per cercare di affinare la preparazione e la condizione atletica in vista dell’importante impegno con sede a Parigi, sui campi del Roland Garros.

Il 22 volte campione Slam non gioca in un torneo ufficiale dal Roland Garros quando è stato eliminato da Alexander Zverev al primo turno. Il suo stato di forma desta tanta curiosità, ma nelle ultime i suoi allenamenti in Svezia hanno fornito maggiori indicazioni.

In particolar modo il suo sparring partner Tomás Martín Etcheverry, ospitato presso le strutture della sua accademia in Grecia, ha riportato ai microfoni di atptour.com le sue sensazioni: “Ho potuto parlare con lui e chiedergli qualche consiglio.

Sono stati giorni da sogno per me, lui è stato molto attento e gentile, come sempre. Per me è stato un onore e un privilegio. È al suo meglio e si sta allenando a un ottimo livello”, ha svelato.

L'arrivo a Bastad di Rafael Nadal

Intanto l’ex numero uno è arrivato a Bastad, insieme alla moglie Maria Francisca Perello e al figlio che porta lo stesso nome del papà.

Tutti al seguito del tennista spagnolo che è in tabellone in Svezia grazie a una wild card. Torneo che avrebbe dovuto vedere ai nastri di partenza anche Jannik Sinner che aveva a sua volta scelto questo torneo per affinare la preparazione in vista delle Olimpiadi.

Ma il 22enne giocatore italiano ieri ha dato forfait dopo la sconfitta contro Daniil Medvedev nei quarti di finale a Wimbledon.