Rafael Nadal prepara le Olimpiadi in Grecia: le prossime tappe dello spagnolo

La carriera di Rafael Nadal probabilmente vedrà il suo epilogo alle Olimpiadi di Parigi. Il fuoriclasse spagnolo ha giocato la sua ultima gara al Roland Garros, battuto da Alexander Zverev. Una sconfitta dolorosa nel torneo più importante della sua carriera.

Le sensazioni rilasciate al termine del match perso sono state contrastanti. Se fino a qualche mese prima l’ex numero uno dava quasi per certo il suo addio al Tennis, ora, complice una ritrovata forma fisica, qualche dubbio lo ha pervaso: “Sto riscoprendo il piacere di giocare a tennis, di divertirmi.

Voglio darmi l'opportunità di vedere se il mio fisico rimane a questo livello o se si tratta di una cosa passeggera. Voglio vedere come mi sentirò dopo le Olimpiadi, poi capiremo cosa succede. Prenderò una decisione sul mio futuro in grande serenità pensando di aver dato sempre il massimo.

Ho sempre detto che questo sarebbe stato il mio ultimo anno, ma non ne sono sicuro perché non non sai mai cosa può succedere in futuro", disse.

Nadal si allena in Grecia per preparare Bastad

Saltato Wimbledon e tutti gli impegni sull’erba, quel che è certo è che Nadal parteciperà alle prossime Olimpiadi, e che proverà a conquistare una medaglia importante, magari anche in coppia con il suo erede Carlos Alcaraz.

Prima però, il 22 volte campione Slam si cimenterà nel torneo Atp 250 di Bastad, che lo aiuterà ad arrivare nelle migliori condizioni in Francia. Per preparare al meglio questo impegno, lo spagnolo si è recato presso le strutture della sua accademia in Grecia, dove si sta allenando intensamente, ovviamente su campi in terra battuta.

Tra una settimana invece è previsto il suo trasferimento in Svezia, dove si avvicinerà a grandi passi al penultimo evento prima della competizione a cinque cerchi.