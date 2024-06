Rafael Nadal non ha voluto chiudere la porta a nessun possibile scenario e, dopo aver inizialmente accettato il piano degli organizzatori, ha fatto un passo indietro sulla cerimonia prevista al Roland Garros. Il campione spagnolo non è sicuro al 100% che quella contro Alexander Zverev sia stata la sua ultima partita a Parigi - lo stesso è accaduto a Roma - e dire addio allo Slam francese senza avere alcuna certezza non sarebbe stato giusto.

Nadal ha trionfato quattordici volte al Roland Garros siglando un record anche solo difficile da immaginare; un record che gli è valso il meritato appellativo "The King of Clay" .

Boris Becker su Rafael Nadal: "Nessuno come lui sulla terra battuta"

Ai microfoni di Eurosport, Boris Becker ha voluto ribadire il suo punto di vista sulla storia del tennis.

"Chiaramente per me non ci sarà nessuno come Nadal sulla terra battuta. Nadal è il migliore di tutti i tempi su questa superficie. Ha vinto 14 volte il Roland Garros. Almeno per me, non ci sarà mai nessuno come lui" .

❤ Boris Becker y su mayor 𝐞𝐥𝐨𝐠𝐢𝐨 a @RafaelNadal:



🗣 "El mejor de todos los tiempos"https://t.co/1cVxlzPgVj — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 22, 2024

Becker ha infine espresso la sua opinione sulla rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner menzionando i Big 3.

"Se li confrontiamo con Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadalm dobbiamo aspettare che giochino almeno altri 15 anni" , ha detto l'ex tennista tedesco. "Forse - solo allora - saremo in grado di sapere chi è il migliore tra cinque anni, perché emergeranno anche nuovi giocatori e rivali per entrambi" .