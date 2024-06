Laver Cup 2024, doppio tra Rafael Nadal e Roger Federer? La risposta dello svizzero

La Laver Cup, manifestazione a squadre nella quale si affrontano una formazione dell'Europa e una squadra delle altre nazioni del Mondo, è molto attesa anche quest'anno. La sfida che nella rotazione tra continenti quest'anno si gioca a Berlino (subito dopo gli Us Open) da venerdì 20 a domenica 22 settembre, è attesa anche per la presenza di Rafael Nadal.

Il giocatore spagnolo non ha ancora dato nessun annuncio definitivo sul suo addio al tennis e si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi che si giocheranno nel suo amato Roland Garros dove ha vinto 14 volte il titolo del Grande Slam.

Qualcuno al momento dell'annuncio della sua presenza a Berlino aveva anche ipotizzato un addio al tennis dello spagnolo in stile Roger Federer ma ad oggi non ci sono certezze in tal senso. Tutti gli appassionati di tennis ricordano infatti l'edizione 2022 della Laver Cup che è stata l'ultima manifestazione giocata in carriera da Roger Federer.

E tutti ricordano proprio il doppio giocato dal fuoriclasse svizzero insieme all'amico-rivale di tutta una carriera Rafael Nadal e la foto con i due giocatori mano nella mano in lacrime.

Roger Federer: "Giocare il doppio insieme a Nadal alla Laver Cup? Non credo ma se me lo chiede...."

A quella che è diventata la festa di saluto al tennis di Roger Federer, Rafael Nadal aveva risposto presente.

Nella recente intervista che Roger Federer ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia dell'uscita su Amazon Prime del documentario che ripercorre gli ultimi 12 giorni della sua carriera, proprio quei giorni alla Laver Cup, l'intervistatore della rosea ha chiesto a Federer che cosa farebbe nel caso fosse stavolta Nadal a chiedergli di essere il suo partner di doppio alla Laver Cup di Berlino 2024.

E la risposta dello svizzero di fatto non ha chiuso tutte le porte, anzi. Federer ha detto: "Non credo che giocheremo il doppio insieme alla Laver Cup, ma se me lo chiede ci sarò". Non resta che aspettare settembre per vedere.