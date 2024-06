Rafael Nadal manda un chiaro messaggio a Carlos Alcaraz in vista delle Olimpiadi

Rafael Nadal ha rilasciato una nuova interessante intervista ai media spagnoli, che hanno approfittato della sua presenza all'inaugurazione di un nuovo hotel a Tossa de Mar (Girona) per chiedergli altre curiosità in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il campione spagnolo è già proiettato verso l'appuntamento a cinque cerchi sui campi in terra rossa che ospitano anche il Roland Garros, previsto a partire da fine luglio. L'ambizione del maiorchino non può che essere quella di arrivare nelle migliori condizioni per essere protagonista nel luogo che lo ha reso più celebre (il riferimento è naturalmente ai 14 titoli Slam conquistati in Francia).

Il messaggio rivolto ad Alcaraz

"Cercherò di arrivare il più preparato possibile" con queste parole ha esordito Rafa dopo la domanda che gli è stata posta sull'argomento. Tanta attesa è legata anche sul doppio, che vedrà l'ex numero uno del mondo giocare insieme al giovane connazionale Carlos Alcaraz, reduce proprio dalla vittoria a Parigi.

"Non gioco in coppia da molto tempo, ma Carlos è in un momento fantastico dopo aver vinto al Roland Garros. Cercherò di arrivare al meglio per essere un buon partner per lui" ha affermato. Un bel messaggio rivolto direttamente al murciano, che non vede naturalmente l'ora di disputare il torneo di doppio con al suo fianco il suo idolo 22 volte vincitore Slam.