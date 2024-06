Mouratoglou ci crede: "Rafael Nadal può ancora vincere il Roland Garros"

Patrick Mouratoglou si è nuovamente sbilanciato sul futuro di Rafael Nadal al Roland Garros. Infatti, per l'attuale coach di Holger Rune, il 2024 non sarà l'ultimo anno da tennista professionista dello spagnolo, che ha ribadito lui stesso a più riprese di nutrire ancora dei dubbi sul momento in cui abbandonare del tutto le competizioni (la porta aperta è stata lasciata sia a Roma che a Parigi).

Il francese ha rilasciato alcune interessanti considerazioni in un'intervista a Tennis Majors, toccando il forfait da Wimbledon e la sua volontà di prepararsi per l'appuntamento dei giochi a cinque cerchi: "Il fatto che decida di non andare a Londra è un altro chiaro segnale che vuole vincere le Olimpiadi, che crede di potercela fare e che questo non sarà il suo anno di addio.

Non è disposto ad andare ai tornei per salutare tutti, altrimenti avrebbe giocato sull'erba. Vuole vincere le Olimpiadi. Ed è per questo che si sta preparando sulla terra, sono sicuro che farà bene dopo aver accumulato molti altri allenamenti" si è sbilanciato così il 54enne.

"Nel 2025 può essere un potenziale vincitore del Roland Garros"

Mouratoglou ci crede anche in merito all'edizione 2025 dello Slam parigino: "Le condizioni con cui Zverev è arrivato sono state le peggiori per lui.

Nel profondo, Rafa sapeva di essere ancora lontano dal suo livello migliore, a parte il fatto che quel giorno il campo era molto umido e la palla rimbalzava appena. Se avessero giocato quella partita all’aperto, con tanto caldo e sole, avremmo sicuramente visto qualcosa di diverso.

Ai giochi olimpici vedremo queste condizioni, visto che si disputeranno diverse settimane dopo. Penso che farà bene. L'anno prossimo può essere un potenziale vincitore del Roland Garros, ne sono sicuro" ha aggiunto e affermato.