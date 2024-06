Rafael Nadal svela un dialogo con Roger Federer: "Importante è come saremo ricordati"

Rafael Nadal ha raccontato nella sua Accademia rivolgendosi ai neolaureati, una parte di una conversazione avuta con il suo grande rivale di sempre Roger Federer qualche settimana fa. Federer e Nadal si sono incontrati fuori dal campo e hanno partecipato a una campagna pubblicitaria comune.

Le riprese si sono svolte sulle Dolomiti dove Federer e Nadal hanno posato a un’altitudine di 3.000 metri. Il fulcro del discorso di Nadal è legato al fatto che il giocatore di Mallorca e il tennista svizzero hanno convenuto nel ragionamento sul fatto che "la cosa più importante è come verremo ricordati".

Rafael Nadal nel suo discorso ha osservato: "Qualche mese fa ho avuto l'opportunità di visitare le Dolomiti in Italia insieme al mio amico e rivale Roger Federer. Lì in montagna abbiamo avuto una conversazione interessante su una parola che ritengo molto importante: eredità.

Entrambi eravamo d'accordo su una cosa che riteniamo sia della massima importanza" ha detto il 22 volte campione Slam.

Rafael Nadal: "Come vorremmo essere ricordati tra qualche anno?"

Nadal nel corso del suo discorso ha rivelato che al centro della conversazione con Federer c'erano alcune questioni come ad esempio: "Come vorremmo essere ricordati tra qualche anno? Cosa vogliamo che le generazioni future pensino di noi?".

E, ha spiegato Nadal, "siamo stati entrambi molto sicuri delle nostre risposte. È bello che i nostri successi, titoli e record vengano riconosciuti, ma, come gli anni passano, è probabile che arrivi qualcuno di nuovo e lo faccia meglio.

Ciò che conta è il modo in cui saremo ricordati. Entrambi vogliamo essere ricordati come brave persone. Viviamo in una società che si concentra sul cosa e adesso, ma vorremmo sottolineare l’importanza del come.

Le persone intorno a te dovrebbero vederti come qualcuno da copiare per i tuoi valori" ha chiuso il tennista spagnolo.