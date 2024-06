Rafael Nadal giocherà un torneo sulla terra prima delle Olimpiadi: l'annuncio social

"Durante la mia conferenza stampa post partita al Roland Garros mi è stato chiesto del mio calendario estivo e da allora mi sto allenando solo sulla terra battuta. Ieri è stato annunciato che giocherò in estate le Olimpiadi di Parigi, le mie ultime.

Con questo obiettivo, credo (di comune accordo con il mio team) che la cosa migliore per il mio corpo sia non cambiare superficie e continuare a giocare sul rosso fino a quell'appuntamento. È per questo motivo che mi mancherà disputare i Championship di Wimbledon quest'anno.

Sono rattristato di non poter vivere la fantastica atmosfera di questo straordinario evento che sarà sempre nel mio cuore, e stare con tutti i fan britannici che mi hanno sempre dato grande supporto. Mi mancherete tutti voi".

Con questo messaggio apparso sui social, Rafael Nadal ha confermato le ultime notizie emerse su di lui in queste ore.

© Free use

Nadal raggiungerà Sinner: ecco l'annuncio

"Per prepararmi ai giochi olimpici, parteciperò al torneo di Bastad in Svezia.

Una competizione che ho giocato all'inizio della mia carriera e in cui mi sono divertito molto, sia dentro che fuori dal campo. Non vedo l'ora di vedervi tutti lì". È stata questa la notizia comunicata al mondo da parte del campione maiorchino, che ha scelto così di prendere parte a un torneo per prepararsi alla manifestazione a cinque cerchi.

L'iberico troverà sicuramente l'attuale numero uno del mondo ai nastri di partenza: anche Jannik Sinner, dopo Wimbledon, ha deciso di giocare un torneo di preparazione sulla terra prima di ritornare a Parigi.