Rafael Nadal non tornerà a giocare Wimbledon: arrivano le prime conferme

Risultava iscritto all'entry list ufficiale dell'appuntamento londinese grazie al ranking protetto, ma le probabilità che avrebbe effettivamente partecipato erano basse. Le prime conferme sono arrivate: Rafael Nadal non tornerà a giocare a distanza di due anni il prestigioso torneo di Wimbledon.

Il campione spagnolo ha scelto di preservare energie preziose e di concentrarsi esclusivamente sulla terra battuta. Il suo unico obiettivo in questa fase della stagione è la competizione a cinque cerchi: è stato infatti stabilito dalla Federazione spagnola che Rafa sarà ai nastri di partenza delle Olimpiadi di Parigi, sia nel tabellone di singolare che in doppio con il giovane connazionale Carlos Alcaraz (vincitore sui campi del Roland Garros, dove si disputeranno i giochi).

La decisione di Rafael Nadal

A rendere più concrete le voci circolate negli ultimi giorni è stato David Ferrer nel corso della conferenza stampa per annunciare i 7 iberici in totale che difenderanno i colori del Paese alle Olimpiadi.

Il maiorchino proseguirà 'attuale lavoro per presentarsi nelle condizioni migliori possibili sul Philippe-Chatrier, campo in cui ha fatto la storia del tennis. Dunque, si cancellerà presto dalla lista degli iscritti per lo Slam londinese, al quale sarebbe entrato sempre con il ranking protetto.

"A me ora sembra difficile cambiare superficie e giocare sull'erba, avendo poi le Olimpiadi di nuovo sulla terra rossa. Quindi, in questo momento, ritengo che non sia una buona idea ma non posso confermarlo. La mia sensazione è che, pur essendo iscritto, non credo sia una buona scelta partecipare a Wimbledon" erano queste le sensazioni di Nadal dopo la sconfitta a Parigi rimediata da Alexander Zverev. A distanza di qualche settimana, quei pensieri nella mente dell'ex numero uno al mondo non si sono affatto modificati.