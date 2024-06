Ora è ufficiale: Rafael Nadal giocherà le Olimpiadi di Parigi. Ci sarà anche Alcaraz

La Spagna è tra le prime nazioni ad aver ufficializzato le convocazioni per i giochi olimpici di Parigi 2024. Saranno 7 i tennisti chiamati a difendere i colori del proprio Paese: Anabel Medina e David Ferrer hanno ufficializzato i nomi ai media approfittando di un evento a Barcellona.

Ecco gli atleti che parteciperanno alla competizione a cinque cerchi per la formazione iberica:

Carlos Alcaraz

Rafael Nadal

Pablo Carreno Busta

Alejandro Davidovich Fokina

Marcel Granollers (doppio)

Sara Sorribes Tormo

Cristina Bucsa

Nel circuito maschile è stata confermata la presenza di Rafa, che ha esercitato insieme a Carreno Busta il diritto di poter beneficiare del ranking protetto.

Questa situazione ha messo inevitabilmente fuori Pedro Martinez, di fatto escluso per il limite imposto di soli 4 giocatori per nazione nei tabelloni di singolare. Restano da definire naturalmente i doppi, specialmente il compagno di Granollers (top 10 della specialità).

Alcaraz e Nadal formeranno una coppia da sogno per prenderne parte e lottare per una medaglia che sarebbe storica.

Forfait di Paula Badosa

Pochi dubbi per quanto riguarda il femminile: Sorribes Tormo e Bucsa saranno ai nastri di partenza del torneo individuale e, insieme, del doppio.

Assente Paula Badosa, che ha comunicato ai fan gli ultimi aggiornamenti in merito all'infortunio: "A causa della mia situazione attuale, purtroppo non potrò andare ai giochi olimpici, cosa di cui ero molto entusiasta.

È stata una decisione molto complicata per me, è difficile per me dover rinunciare a giocare per il mio Paese. A causa dei cambiamenti del calendario e della superficie, la mia schiena non può rispondere a tali sforzi.

Vorrei che la mia situazione professionale fosse diversa, ma dopo questo infortunio devo affrontare la mia carriera in modo diverso e rinunciare a cose che per me sono molto importanti. E non ho altra scelta che accettarlo".