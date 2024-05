Zverev su Rafa Nadal: "Non sapevo come comportarmi, ora inizia un nuovo torneo"

Queste situazioni non rappresentano mai una cosa facile, sia per lo sconfitto ma anche per il tennista vincitore. Alexander Zverev potrebbe essere l'ultimo tennista a battere Rafael Nadal sulla terra del suo Roland Garros, il torneo che lo ha reso celebre.

In ogni caso Sascha è solo il terzo tennista a batterlo, dopo Soderling e Novak Djokovic. In ogni caso il tennista tedesco ha vinto in tre set molto combattuti, battendo un buon Rafa e offrendo un'ottima prestazione.

Nella conferenza stampa Zverev ha parlato del match e dei suoi obiettivi, per molti - visto le difficoltà dei suoi avversari - è il grande favorito per la vittoria finale del torneo, ecco le sue parole: "Onestamente non sapevo come comportarmi ad un certo punto, soprattutto alla fine del match ma è stato speciale.

Rafa non sa se tornerà l'anno prossimo ma so che sarà qui per le Olimpiadi, in ogni caso è stata davvero una bella partita e credo che se resterà in salute potrebbe tornare come testa di serie, avendo così un percorso più semplice.

Il mio livello rispetto a due anni fa? Beh, mi sento abbastanza bene anche se due anni fa pure stavo bene. Già in passato ho vissuto grandi momenti come quando ho battuto Djokovic alle Olimpiadi o quando ho battuto Federer e Djokovic l'uno dopo l'altro prima in semifinale e poi in finale".

Infine Zverev ha commentato l'atteggiamento del pubblico e con molta onestà ha chiarito: "Tutti lo hanno sostenuto e se l'è meritato, parliamo di un 14 volte vincitore di questo torneo. Ora per me è come se iniziasse un nuovo torneo, affrontare Nadal al primo turno è strano e devo riabituarmi ai prossimi tornei, ho comunque tanti buoni tennisti davanti ", la chiusura del tennista.