Rafael Nadal confessa: "Ultima volta al Roland Garros? Ho degli obiettivi"

Un probabile ma non definitivo ultimo saluto al suo impero. Rafa Nadal ha lottato, dando il massimo e superando anche le aspettative della vigilia, ma non è bastato contro un Alexander Zverev in un periodo di forma straripante.

Il tedesco estromette il 14 volte campione del Roland Garros dallo slam parigino con il risultato di 6-3 7-6(5) 6-3, in quella che probabilmente sarà l’ultima partita del 38enne maiorchino nel torneo in cui ha fatto la storia di questo sport.

Al termine del match Nadal, nel suo discorso a bordo campo, ha ringraziato per il supporto tutta la gente presente, tenendo aperto un piccolissimo spiraglio sulla possibilità che quello di oggi sia soltanto un arrivederci.

Le parole di Rafa Nadal

Il campione di Manacor ha espresso la propria gratitudine a tutto il pubblico presente, spiegando come il suo futuro sia ancora incerto. “Voglio dire grazie a tutti. Non è semplice per me parlare.

Non so se questa sarà l’ultima volta, non ne sono sicuro al 100%, ma se dovesse esserlo ho provato delle sensazioni straordinarie. È davvero bello ricevere tutto questo amore nel posto che amo di più” ha dichiarato Rafa.

Lo spagnolo ha speso delle belle parole per il suo avversario. “Voglio congratularmi con Sasha per la partita e per la vittoria a Roma, ti auguro il meglio per il resto del torneo. So che il 2022 è stato un anno difficile per te, quindi ti faccio un in bocca al lupo per il futuro” ha detto l’ex numero uno.

“Per me sono stati due anni molto difficili per via degli infortuni. Il sogno è sempre stato quello di tornare a giocare questo torneo. Sicuramente questo non è stato il primo turno ideale. Ho giocato al massimo delle mie potenzialità ma non è stato facile” ha continuato Nadal.

Il campione iberico ha poi parlando del suo ultimo obiettivo, quello di giocare le Olimpiadi proprio sui campi di Parigi. “C’è una buonissima possibilità che non giocherò più questo torneo.

Il corpo sta meglio rispetto a due mesi fa. Forse fra due mesi dirò che ne avrò abbastanza del tennis, ma al momento ho altri obiettivi. Voglio giocare le Olimpiadi e spero di arrivare preparato e competitivo all’evento”.

Nadal ha concluso con i ringraziamenti, di fronte al figlio e alla moglie, presenti sugli spalti. “Le sensazioni provate su questo campo sono state straordinarie, da bambino non avrei mai immaginato di arrivare a 38 anni con tutti questi ricordi.

Aver vinto così tante volte era qualcosa di inimmaginabile. Per ogni singolo anno ho ricordi diversi ma speciali. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato e sostenuto, il mio team, la famiglia, gli amici. Le sensazioni che mi avete fatto vivere qui rimarranno indelebili nel mio cuore”.